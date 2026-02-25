В МИД РФ назвали вариант решения разногласий вокруг Гренландии

Разногласия вокруг Гренландии должны решаться путем переговоров. Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Исходим из того, что разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом и с учетом интересов ее населения», — сказал он.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

США объявили о военных учениях в Гренландии и на Аляске

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии. На следующий день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.