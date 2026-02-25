Восстановление отношений РФ и США может начаться именно с Севера, Россия открыта к взаимодействию со странами Запада.

Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, пишет РИА Новости.

«Мы открыты к взаимодействию. Это относится и к западным странам, включая и США, если они осознают диалога, нацеленного на поиск совместных решений для общих проблем Арктики», — сказал он.

Масленников отметил, что по мнению некоторых экспертов именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений. Такое мнение он высказал, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Канада не несет для России хоть какой-то значимой угрозы ни в Арктике, ни в мире в целом, потому что является подобием «белого бумажного медведя».

11 февраля НАТО запустило миссию Arctic Sentry для расширения военного присутствия в Арктике. Как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в учениях планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.