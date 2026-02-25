Фамилии заместителя главы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда Украины при ООН Андрея Мельника не соответствуют представлениям о титульной нации, что ставит под сомнение их возможность доказать свою национальную принадлежность. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, фамилия Беца, вероятнее всего, имеет сербские, хорватские или венгерские корни. Что касается фамилии Мельник, Мирошник указал на ее исконно русское происхождение, отметив, что в украинском языке профессия мельника звучит как «мирошник».

В связи с этим представитель МИД РФ задался вопросом, как теперь этим украинским дипломатам доказывать свою «титульность», учитывая, что они живут не в многонациональной стране, а в государстве, где, по его словам, требуется подтверждать свою национальную идентичность.

Ранее на заседании Совбеза ООН Марьяна Беца усомнилась в национальной принадлежности постпреда РФ Василия Небензи, имеющего казацкие корни и запорожскую фамилию.