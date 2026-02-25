В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии в России

В России необходимо резко усилить информирование граждан о жестких мерах наказания за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru заявил, что системная работа по профилактике диверсий должна начинаться еще в учебных заведениях, потому что украинские спецслужбы целенаправленно выбирают в качестве жертв для вербовки наиболее уязвимые категории — пенсионеров и несовершеннолетних.

Парламентарий подчеркнул, что пособники террористов должны осознавать неотвратимость сурового возмездия.

«Надо чаще показывать, что за такие преступления пособники Киева, пусть даже и невольные, получают потом огромные сроки, от 15 лет лишения свободы», — отметил политик.

Он добавил, что разъяснительную работу нужно вести с самого раннего возраста: «В школах следует объяснять детям с самого юного возраста, чем может обернуться такое сотрудничество с террористами».

«Украина — террористическое государство, и будет продолжать убивать и взрывать граждан России, пока не будет окончательно уничтожено», — резюмировал Журавлев.

По мнению представителя профильного комитета Госдумы, большая часть текущих атак на территории РФ организована именно кадровыми сотрудниками ГУР и СБУ.

Ранее УФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о задержании местного жителя 1986 года рождения, который планировал поджог боевого самолета на военном аэродроме в Кубани. По данным силового ведомства, мужчина сам вступил в переписку с представителями украинской разведки через мессенджер.

В релизе спецслужбы уточняется, что злоумышленник собирал фото- и видеоматериалы о стратегических объектах и самостоятельно изготавливал зажигательные смеси. На данный момент фигурант заключен под стражу, ему предъявлены обвинения в приготовлении к теракту и государственной измене.