Мишустин заявил о развитии России вопреки санкциям

Россия продолжает развиваться вопреки попыткам извне препятствовать этому, несмотря на санкционное давление и тарифные войны, заявил Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, передает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство учитывает все вызовы, которые усиливают дисбалансы в торговле и экономическом развитии, и принимает решения с учетом всех рисков.

Мишустин сообщил, что в отчете расскажет о приоритетах на ближайшее будущее и результатах работы за 2025 год.

«Сегодня подробно расскажу о том, чего удалось добиться в 2025 году. И конечно, о приоритетах на ближайшее будущее», – заявил глава правительства.

В начале выступления Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку действий кабинета министров и за конструктивную критику. По его словам, совместно с Госдумой правительству удалось преодолеть последствия пандемии и влияние санкций, а также помочь гражданам и экономике адаптироваться к новым условиям.

Доклад Мишустина посвящен выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, включая поддержку граждан, развитие ключевых отраслей и достижение национальных целей, сообщает корреспондент РИА «Новости». Перед выступлением премьер проводил встречи с думскими фракциями и совещание с членами кабмина.

