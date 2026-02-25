Захарова порекомендовала «по-настоящему страшное» видео

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала в качестве «по-настоящему страшного» видео интервью посла США в Израиле Майка Хакаби журналисту Такеру Карлсону. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik, запись которого опубликована на «VK Видео».

В интервью Хакаби заявил, что у Израиля есть право практически на весь Ближний Восток и «было бы хорошо, если бы они забрали все это». Так он прокомментировал 15-ю главу книги Бытия, в которой говорится, что Бог даровал потомству Авраама землю от Нила до Евфрата.

«Ни одна ваша метафора или саркастическая шутка даже близко не приблизится к тому чудовищному эффекту, который производит это интервью. Это страшно. По-настоящему страшно, что такие люди сейчас представляют в США власть и вершат судьбы», — заявила Захарова.

Напомним, что заявления Хакаби подверглись критике в арабских странах. В частности, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт назвал «крайне радикальными» слова посла, отметив, что они могут «разжечь религиозные и национальные чувства» в период мирных переговоров.