Путину предложили создать культурные кварталы

Художественный руководитель и гендиректор Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев предложил президенту России Владимиру Путину создать культурные кварталы. Своей идеей артист поделился с главой государства на встрече в Кремле.

По его мнению, подобная инициатива повысит доступность театральных, музыкальных и образовательных площадок для широкой аудитории.

«Я взял карту города Петербурга, там огромное количество культурных точек. Только в Коломне их 20, наверное. Это еще я не включил сюда дом Стравинского, дом Рахманинова, недалеко Пушкин бывал, там же жил и умер Суворов», — сообщил он.

Встреча Гергиева с Путиным состоялась вечером 24 февраля.

17 января президент России Владимир Путин поздравил отечественных артистов с профессиональным праздником. Он отметил, что праздник приурочен ко дню рождения режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.