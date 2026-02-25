Захарова жестко высказалась насчет страданий японской обезьянки
Во многих странах мира выражают сочувствие обезьянке по кличке Панти из японского зоопарка, которую отвергли сородичи, однако при этом остаются без внимания страдания детей, пострадавших в результате действий киевского режима.
С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, люди увлеченные историей обезьянки Панти не замечают, что их государства направляют крупные финансовые ресурсы на военную поддержку Киева, «превращая детей в таких вот обезьянок Пантей».
Ранее кадры нападения взрослого макака на маленького осиротевшего Панти, родившегося 26 июля в зоопарке Итикавы, стали вирусными в соцсетях. После того как мать отказалась от детеныша, его перевели на искусственное вскармливание и лишь в конце января вернули в стаю. На опубликованных видео видно, что рядом с Панти на так называемой «обезьяньей горке» постоянно находится его игрушка — оранжевый плюшевый орангутанг, которого в зоопарке называют его «мамой».