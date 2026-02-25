Во многих странах мира выражают сочувствие обезьянке по кличке Панти из японского зоопарка, которую отвергли сородичи, однако при этом остаются без внимания страдания детей, пострадавших в результате действий киевского режима.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, люди увлеченные историей обезьянки Панти не замечают, что их государства направляют крупные финансовые ресурсы на военную поддержку Киева, «превращая детей в таких вот обезьянок Пантей».

Ранее кадры нападения взрослого макака на маленького осиротевшего Панти, родившегося 26 июля в зоопарке Итикавы, стали вирусными в соцсетях. После того как мать отказалась от детеныша, его перевели на искусственное вскармливание и лишь в конце января вернули в стаю. На опубликованных видео видно, что рядом с Панти на так называемой «обезьяньей горке» постоянно находится его игрушка — оранжевый плюшевый орангутанг, которого в зоопарке называют его «мамой».