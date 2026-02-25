Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания и Франция перешли от риторики к практическим действиям по манипулированию ядерной тематикой в отношении Украины. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что речь идет не о словах, а о реальных шагах.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что Лондон и Париж, осознавая сложную ситуацию на фронте для Киева, прорабатывают сценарии передачи Украине атомной или «грязной» бомбы. В качестве одного из вариантов рассматривается французская малогабаритная боеголовка TN75, устанавливаемая на баллистические ракеты подводных лодок.

В Кремле заявили, что полученные данные будут учитываться, в том числе в переговорном процессе. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал передать информацию американской стороне.

В Совете Федерации призвали провести международные расследования с участием парламентов стран, Совбеза ООН, МАГАТЭ и Конференции по ДНЯО. Сенаторы предупредили, что реализация этих планов будет расцениваться как совместное нападение на Россию. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру, и призвала парламенты Велиокбритании и Франции дать оценку действиям своих лидеров.

Госдума также готовит обращение к Лондону и Парижу. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин назвал планы западных стран преступлением, способным спровоцировать ядерную войну, и потребовал незамедлительной реакции.