Захарова заявила о заигрывании Британии и Франции по теме ЯО с Киевом
Великобритания и Франция манипулируют проблематикой ядерного оружия режимом в Киеве, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне СВР сообщила, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием под предлогом якобы собственной разработки киевского режима.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, заявил, что Москва отреагирует соответствующим образом на эту угрозу.