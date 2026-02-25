Великобритания и Франция манипулируют проблематикой ядерного оружия режимом в Киеве, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Британия и Франция... находятся уже в процессе манипулирования... в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — подчеркнула Захарова.

Накануне СВР сообщила, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием под предлогом якобы собственной разработки киевского режима.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, заявил, что Москва отреагирует соответствующим образом на эту угрозу.