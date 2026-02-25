Россия будет формировать повестку мирных переговоров, поскольку не терпит поражения в конфликте. Такое мнение высказал бывший немецкий дипломат и депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в эфире одного из YouTube-каналов.

© Московский Комсомолец

По его оценке, исход боевых действий напрямую влияет на формат и содержание переговорного процесса. Он отметил, что если бы ситуация складывалась иначе, Украина могла бы войти в НАТО, а Россия лишилась бы доступа к Черному морю. Однако, по его словам, текущая динамика позволяет Москве рассчитывать на определяющую роль в будущих договоренностях.

Западные СМИ обвинили в замалчивании реальных причин СВО

Фон дер Шуленбург также заявил, что европейским странам придется учитывать реальное положение дел. Он считает, что переговоры не могут игнорировать результаты многолетнего конфликта, а попытки не признавать сложившуюся ситуацию не приведут к изменению баланса.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. По данным ведомства, потери украинских формирований на различных направлениях составили около 1075 военнослужащих.