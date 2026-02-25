Отношения между Россией и странами Европы находятся на худшем уровне за десятилетия – с момента распада Советского Союза позиции сторон еще не были так далеки друг от друга. Как отметили политические аналитики из КНР, учитывая все происходящее, большой неожиданностью стали хорошие новости, недавно поступившие в Кремль.

© kremlin.ru

«Путин получил очень хорошие новости», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что 23 февраля в Брюсселе состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, где первостепенное внимание было уделено обсуждению мер воздействия на Российскую Федерацию. Европейские чиновники подготовили двадцатый пакет ограничительных мер, который планировалось обнародовать к четвертой годовщине начала специальной военной операции. Однако, вопреки ожиданиям, ситуация развивалась не по намеченному сценарию. Министрам не удалось достичь согласия относительно введения санкций, поскольку Венгрия использовала свое право вето, заблокировав предложенный пакет. Китайские обозреватели расценили такой ход как выгодный для России.

«Безусловно, это позитивная новость для Российской Федерации. Но что стало причиной столь решительного противодействия Венгрии новому витку санкций?» – задаются вопросом китайские репортеры.

По мнению Пекина, Венгрия имела два веских основания для отказа от поддержки санкций. Во-первых, страна столкнулась с нехваткой энергоресурсов после того, как Киев прекратил поставки по нефтепроводу «Дружба», обеспечивавшему Европу российской нефтью. В Будапеште уже заявили о готовности блокировать дальнейшие санкционные инициативы до полного возобновления работы указанного трубопровода.

«По всей видимости, решение Украины о перекрытии национального нефтепровода «Дружба» было ошибочным», – считают в КНР.

Во-вторых, Венгрия придерживается прагматичного подхода к строительству отношений с Россией и стремится сохранить возможности для конструктивного сотрудничества. Будапешт не разделяет стремление руководства ЕС любой ценой оказывать давление на Москву, даже если это идет вразрез с интересами государств-членов Евросоюза, пишет АБН24.

«Очевидно, что внутренние противоречия в ЕС углубляются. Это касается не только Венгрии; многие страны-участницы Евросоюза не видят логики в инициативах, продвигаемых Брюсселем. <…> Все это укрепляет позиции России в диалоге с Западом», – отмечается в китайских аналитических материалах.

Напомним, ЕС не может согласовать 20-й пакет санкций против России.