Небензя поспорил в ООН с представителями Украины по национальному вопросу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и заместитель министра иностранных дел Украины в ходе заседания Совета Безопасности Марьяна Беца обменялись репликами по национальному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Небензя заявил, что является украинцем, поскольку его родители происходят из запорожских казаков. Поэтому, подчеркнул российский дипломат, он больший украинец, чем Беца и постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Небензя подчеркнул, что у русских и украинцев общая национальность, а вот веру на Украине сейчас «продали за тридцать серебреников».

Небензя: Россия способна дать отпор, если Запад передаст Украине ядерное оружие

На это Беца заявила, что Небензя — «не украинец», а русские и украинцы не являются одним народом. По ее словам, русские и украинцы представляют из себя отдельные нации с различной идентичностью и историческим опытом.

25 января Небензя заявил, что Россия располагает возможностью дать отпор в случае передачи Великобританией и Францией ядерного оружия Украине.

Ранее в Госдуме предложили выдавать белорусам и украинцам «карту русского».