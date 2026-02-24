Россия раскрыла, как идут переговоры по урегулированию украинского кризиса

Участники переговоров по урегулированию кризиса на Украине работают в непростых условиях, осознают ответственность за результат, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Об этом пишет РБК.

По данным портала, дипломат раскрыла, на каком этапе находится переговорный процесс, в ходе выступления на заседании 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса, мы должны прежде всего говорить не о декларациях, а о дипломатии», — подчеркнула Евстигнеева.

По ее словам, делегации работают в непростых условиях, осознавая историческую ответственность за результат.

«Это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу», — отметила дипломат.

Ранее Евстигнеева сообщила, что если бы правительство Украины действительно было заинтересовано в достижении долгосрочного мира, то сосредоточило бы усилия на дипломатии, а не на инициировании очередных политизированных голосований в ООН.