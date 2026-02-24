Россия намерена официально довести до администрации Дональда Трампа информацию о готовящихся поставках ядерного оружия киевскому режиму со стороны европейских союзников. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам представителя Кремля, Москва готовит специальный канал коммуникации с Вашингтоном, чтобы исключить любые недопонимания относительно серьезности ситуации, в которую втягивают регион Лондон и Париж.

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам», — отметил государственный деятель.

Ушаков подчеркнул, что, несмотря на осведомленность США о публикациях в СМИ, российская сторона планирует провести адресную работу по этой теме.

Путин предупредил о последствиях за попытки использовать ядерный компонент

«Надеюсь, что до американцев дойдет. Но мы доведем специально... Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — резюмировал помощник главы государства.

Ранее Служба внешней разведки РФ распространила данные о том, что Великобритания и Франция уже ведут практическую подготовку к передаче Киеву ядерных технологий, включая возможные поставки французских боевых частей. Президент России Владимир Путин также предупредил, что противник больше не брезгует никакими средствами в борьбе против страны. По информации российского лидера, помимо попыток использовать ядерный компонент, у спецслужб имеются оперативные данные о подготовке атак на газотранспортные системы России, расположенные на дне Черного моря.