Захарова оценила слова Урсулы фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к присоединению в Евросоюз. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее фон дер Ляйен положительно оценила прогресс Украины в вопросе присоединения к Евросоюзу. По ее словам, Киев выполняет реформы для вступления в альянс «с ошеломляющей скоростью».

В своем сообщении Захарова вспомнила о том, что фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. После аспирантуры она защитила диссертацию на звание доктора медицины.

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство"», — написала дипломат.

Ранее Владимир Зеленский призвал Евросоюз назвать дату вступления Украины в альянс.