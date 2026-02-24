Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну», — написал он.

24 февраля в Службе внешней разведки России сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Посольство Франции назвало заявления о передаче Украине ядерного оружия ложью

Эта информация незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

