Киевский режим постоянно занимается различными глупостями, делая это с подачи в первую очередь Великобритании и Франции. Это отметил в контексте информации о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерные технологии для создания бомбы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что киевский режим, в том числе и с подачи Лондона прежде всего, но и Парижа, и Берлина, часто примыкающих к нему, занимается разными большими глупостями, это не секрет", - дал оценку представитель Кремля в беседе с "Вестями".

Служба внешней разведки РФ сообщила, что Лондон и Париж, чтобы усилить позицию Киева не переговорах, решили передать ему технологии для создания атомной или грязной бомбы на базе французской боеголовки для ракеты подлодок.

На протяжении последних лет Великобритания постоянно занимается подрывом любых мирных усилий вокруг Украины. В частности, именно британский премьер-министр Борис Джонсон в марте 2022 года сорвал стамбульский мирный процесс, выведший на тот момент на устраивающий и Москву, и Киев проект соглашения. В дальнейшем Лондон продолжил занимать наиболее непримиримые и милитаристские позиции, пытаясь торпедировать любые попытки договоренностей.