Экс-советник Путина оценил вероятность признания Telegram экстремистским

Экс-советник президента России по интернету Герман Клименко назвал высокой вероятность признания Telegram экстремистским.

«Пропадает история денег, пропадает история рекламы в каналах — соответственно, СМИ вынуждены будут снять значки Telegram.

Но это пока мы говорим в рамках вероятности. Если Павел (Дуров. — RT) вдруг случайно начнёт исполнять наши законы, то да, но вряд ли это будет», — заявил он RT.

Ранее сообщалось, что Telegram не удалил почти 155 тысяч ресурсов по требованию Роскомнадзора.