Захарова захотела уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова шуткой про гинеколога прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продвижении Украины к вступлению в Евросоюз.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что Украина "уже на пути к членству в ЕС", подчеркнув, что процесс зависит "не только от ее заслуг, но и от скорости страны-кандидата". По ее словам, Киев якобы демонстрирует "ошеломляющий прогресс" и выполняет все необходимые реформы для вступления в объединение.

Комментируя слова главы Еврокомиссии, Захарова в ироничной форме усомнилась в трактовке самого понятия "членство".

"Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова просила не сравнивать себя с такими европолитиками, как фон дер Ляйен, Каллас и Бербок.