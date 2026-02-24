Журова отреагировала на вражеские планы подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Кто бы ни планировал подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток», они явно собирались сделать это, чтобы воздействовать на российскую экономику, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ России, сообщил, что у него есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», — пояснил глава государства.

«В любом случае это специально делается. Они понимают, что пакеты санкций не оказывают такого воздействия на нашу экономику. Уж кто это делает, сложно сказать, кто заинтересован. Мы-то понимаем, что Украина, скорее всего, первый интересант», — высказалась депутат.

Парламентарий добавила, что просто так подобная информация лидером страны не озвучивается.

«Представляете, сколько должно быть определенных данных проанализировано и сопоставлено, чтобы президент на публику такое озвучил. Он, наверное, предостерег. Они, может, хотели сделать это втихаря. Теперь это сложно будет сделать. Президент предупредил. Думаю, что это было, видимо, очень прям реализуемо или уже было на грани, чтобы такое сказать до того, как случилось. Дай бог, чтобы они сейчас одумались и не сделали этого», — заключила политик.

До этого Служба внешней разведки России предоставила оперативную информацию о том, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие. При этом поставку вооружений планируется замаскировать под самостоятельную разработку украинцев.