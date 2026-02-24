Москва выступила с предельно жестким предупреждением о неизбежности прямого военного столкновения ведущих ядерных держав мира. Поводом для заявления стали данные Службы внешней разведки России о планах Великобритании и Франции по содействию киевскому режиму в получении собственного ядерного арсенала. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, провокационные действия европейских лидеров подталкивают глобальную систему безопасности к катастрофическому обвалу.

Захарова подчеркнула, что продолжающееся нагнетание конфронтации вокруг украинского кризиса, спровоцированное западными столицами, достигло критической точки. В своем комментарии, опубликованном на официальном портале внешнеполитического ведомства, она отметила, что Россия вновь сигнализирует о запредельных рисках подобных маневров.

«Мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», — констатировала представитель дипломатического корпуса.

Данное предупреждение прозвучало на фоне обнародованных ранее данных Службы внешней разведки РФ (СВР) о секретных переговорах Лондона и Парижа по передаче Украине боевых частей TN75. Ранее Совет Федерации РФ официально призвал МАГАТЭ и ООН расследовать этот «безответственный сговор» европейских руководителей, реализуемый в обход международных конвенций.