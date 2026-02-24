Путин встретился с главой МИД Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Иностранный министр прибыл в Москву в качестве спецпосланника недавно переизбранного генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии республики То Лама, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава государства заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно, между ними растет товарооборот.

«Содержательный, открытый диалог у нас идет по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной», — сказал лидер РФ.

Путин поздравил дипломата с традиционным вьетнамским праздником, с Новым годом по лунному календарю. По его словам, в российской столице очень рады встречать главу вьетнамского МИД.

«Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама [То Ламу], всем вьетнамским товарищам, всему руководству и всему вьетнамскому народу, поздравления и самые наилучшие пожелания», — сказал президент.

До этого Россия и Вьетнам согласовали шаги по созданию железнодорожного сообщения между двумя странами через территории Китая и Монголии.