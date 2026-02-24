Попытки Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологии для создания бомбы граничат с безумием. Такое мнение во вторник, 24 февраля, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Вечерняя Москва

— То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная, — высказался представитель Кремля в беседе с «Вестями».

Ранее представители Службы внешней разведки сообщили, что Париж и Лондон намерены вооружить Украину ядерной бомбой, замаскировав передачу этого оружия под разработку украинских специалистов. В службе уточнили, что в качестве одного из вариантов европейские столицы рассматривают передачу французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал планы Франции и Великобритании игрищами, а также прямой дорогой к мировой войне. Он отметил, что последствия таких действий хорошо известны.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что возможная передача Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву будет преступлением, которое может привести к ядерной войне.