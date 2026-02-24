«Потом пожалеют»: Путин заявил, что противники России перешли к терактам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России начали использовать террористические атаки. Об этом сообщает «RT на русском».

Во время заседания коллегии ФСБ Путин заявил, что «противник не смог нанести России стратегическое поражение на поле боя». По этой причине, как считает Путин, противники перешли к террористическим атакам. При этом он также заявил, что «потом они дойдут до крайней черты и пожалеют».

Путин допустил, что взрыв в Москве был результатом вербовки через интернет

«Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ... Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что «противник хочет использовать ядерный компонент».