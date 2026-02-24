Путин предупредил о последствиях за попытки использовать ядерный компонент

Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи ядерных компонентов, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, российский лидер рассказал о планах противника в ходе коллегии ФСБ.

Путин заявил об информации о попытке подрыва "Турецкого потока" в Черном море

«Противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться», — отметил Путин.

Ранее 24 февраля Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над предоставлением Киеву ядерного оружия и намерены осуществить передачу тайно, представив ядерную бомбу как собственную разработку Украины.