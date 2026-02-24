Президент России Владимир Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве 23 февраля был результатом вербовки через интернет. По его словам, случившееся может оказаться терактом, в котором взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

«Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел», - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.

Путин заявил об информации о попытке подрыва "Турецкого потока" в Черном море

Напомним, накануне вечером к дежурившим возле Савеловского вокзала в столице сотрудникам ГАИ подошли неизвестные, после чего один из них совершил самоподрыв. В рещультате инцидента погибли сам злоумышленник и один из полицейских. Двое пострадавших были госпитализированы.

В СК подтвердили эту версию. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Также Путин отметил, что количество преступлений террористической направленности в стране выросло. К большинству из них причастны украинские спецслужбы.