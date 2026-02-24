Путин поблагодарил ФСБ за защиту России

Президент России Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) ФСБ за их службу России и подчеркнул проявленное ими личное мужество. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Хочу поблагодарить сотрудников Центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу, за личное мужество», — сказал глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, российский лидер заявил, что Федеральная служба безопасности вносит ключевой вклад в обеспечение суверенитета страны и безопасности ее граждан. Он поручил ФСБ усилить работу по противодействию терроризму.

Отдельно глава государства указал на необходимость уделять особое внимание семьям сотрудников ФСБ, погибших в зоне проведения специальной военной операции. В ходе заседания коллегии ФСБ Путин почтил память погибших сотрудников минутой молчания.