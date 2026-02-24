Путин заявил об информации о попытке подрыва "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин заявил, что ему поступили данные о подготовке подрыва «Голубого» и «Турецкого» потоков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства рассказал о возможных диверсиях в ходе коллегии ФСБ.

Российский лидер заметил, что противники никак успокоиться не могут, не знают, что еще сделать, чтобы разрушить мирный процесс.

Путин отметил, что число терактов в России увеличилось, в основном это дело рук украинских спецслужб.