Путин обратился с призывом к ФСБ

Нужно в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз России, заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Федеральной службы безопасности 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о кадровом и техническом потенциалах ведомства, его оперативных и аналитических возможностях.

«Сегодня сложная международная обстановка — резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира. Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — отметил глава государства.

Говоря о необходимости активизации борьбы с терроризмом, глава государства отметил важность профилактической работы.