Путин призвал задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации угроз РФ

Парламентская газетаиещё 4

Нужно в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз России, заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Федеральной службы безопасности 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин обратился с призывом к ФСБ
© РИА Новости

Речь идет о кадровом и техническом потенциалах ведомства, его оперативных и аналитических возможностях.

«Сегодня сложная международная обстановка — резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира. Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — отметил глава государства.

Говоря о необходимости активизации борьбы с терроризмом, глава государства отметил важность профилактической работы.

«В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось», — сказал Путин и уточнил, что большая часть из них связана с деятельностью украинских спецслужб и зарубежных кураторов.