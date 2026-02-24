Путин обратился с призывом к ФСБ

Путин призвал задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации угроз РФ
Нужно в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз России, заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Федеральной службы безопасности 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о кадровом и техническом потенциалах ведомства, его оперативных и аналитических возможностях.
«Сегодня сложная международная обстановка — резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира. Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — отметил глава государства.
Говоря о необходимости активизации борьбы с терроризмом, глава государства отметил важность профилактической работы.
«В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось», — сказал Путин и уточнил, что большая часть из них связана с деятельностью украинских спецслужб и зарубежных кураторов.