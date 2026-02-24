Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах Великобритании и Франции тайно передать Украине ядерное оружие.

Британия и Франция рассматривают вопрос передачи Украине технологий в ядерной сфере, сообщили ранее в Службе внешней разведки России. По данным СВР, Париж и Лондон планируют передать Киеву французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Наличие у Украины ядерного оружия или «грязной» атомной бомбы, считают на Западе, позволит Киеву «претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий».

Это уже серьезная история. Здесь речь идет о ядерном оружии, об оружии массового поражения, пострадать от которого может много людей. Так что подобные вещи нужно уничтожать в зародыше. В особенности на фоне недавнего террористического акта [на площади Савеловского вокзала в Москве]. Не дай бог они перейдут к ядерным терактам – тогда придется стирать с лица Земли все эту Европу, чтобы там перестали угрожать Российский Федерации… Непонятно, чего здесь хотят добиться [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, но я допускаю, что это попытка нас напугать. У них какая-то «биполярка»: то они хотят о чем-то договариваться, то нет. Возможно, в преддверии отставки Стармер пытается удержать власть, показывая свои политические и военные мускулы. Вместе с тем здесь нельзя исключать версию об оружейном лобби. Допускаю, что кто-то в Европе просто хочет заработать на поставке Украине такого оружия. Как говорится, кому война, а кому и мать родна. Так что оружейному лобби это может очень выгодно. Но здесь идет игра с огнем, сгореть от которого может весь мир. Андрей Колесник Член Комитета Государственной думы по обороне

Парламентарий выразил мнение, что в конечном итоге Киев не получит ядерное оружие от Запада.

«СВР уже открыто сообщила о намерениях Британии и Франции, значит, это уже не тайна. И раз у нас есть эта информация, то, полагаю, ничего передать Украине не получится», - сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что США не допустят передачу Украине ядерного оружия европейскими странами НАТО.