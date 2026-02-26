Высший Госсовет СГ сегодня примет решения по экономическим вопросам

Высший Госсовет Союзного государства 26 февраля рассмотрит выполнение планов по интеграции, примет решения о создании союзного Комитета по стандартизации и качеству, развитию трансграничного пригородного сообщения. Заседание пройдет в Москве.

Высший Государственный Совет, в который входят президенты Беларуси и России, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран, как верховный орган Союзного государства уполномочен принимать ключевые решения по направлениям развития, создавать наднациональные органы и в целом определять стратегию Союзного государства.

Подготовку заседания Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали ранее в ходе телефонного разговора. "Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет", - отмечали в пресс-службе Президента Беларуси.

Повестку дня заседания Высшего Госсовета накануне обсуждали в ходе рабочей встречи Президент России Владимир Путин и Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. В частности, рассматривался ход работы в рамках "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", а также ряд практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях, сообщили в Постоянном Комитете Союзного государства.

В Посткоме также рассказали о самой повестке. Прежде всего будет рассмотрено выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства. Этот утвержденный Декретом Высшего Госсовета документ определяет шаги по укреплению Союзного государства и развитию сотрудничества Беларуси и России в различных сферах.

Ранее Сергей Глазьев отмечал, что на заседании Высшего Госсовета, в частности, представят отчет о реализации проектов в области импортозамещения и совместных научно-технических программ. Идея заключается в том, чтобы создать условия для опережающего развития Союзного государства с опорой на интеграцию научно-технических, производственных потенциалов Беларуси и России.

Также необходимо создать все возможные макроэкономические условия для ускорения развития общего экономического пространства Беларуси и России, указывал Госсекретарь. В соответствии с поставленными целями планируется принять решение и о проработке направлений развития Союзного государства на 2027-2029 годы.

Долгосрочные планы воплощаются в конкретных решениях. Одним из таких шагов станет запуск пригородных прямых поездов между приграничными территориями России и Беларуси.

Подписание Высшим Госсоветом Декрета об этом уже анонсировали по итогам прошедшего в начале февраля также в Москве заседания Совета Министров Союзного государства. Как предполагается, пригородные поезда пойдут в апреле из Смоленска в Оршу и Витебск. Но это только первые два маршрута. Будут и другие. Они уже прорабатываются.

По словам Госсекретаря, первоначально между Смоленском и Витебском, между Оршей и Смоленском будут курсировать два электропоезда в ежедневном режиме. При этом сохранятся все льготы, на которые имеют право граждане России и Беларуси по национальным законодательствам.

По признанию экспертов, Союзное государство все больше приобретает наднациональные черты за счет унификации законодательства, создания единых рынков и союзных органов. К уже действующим Пограничному комитету, Таможенному комитету и Наднациональному налоговому комитету теперь присоединится Комитет Союзного государства по стандартизации и качеству. Его создание было одобрено союзным Совмином и должно быть утверждено Высшим Госсоветом.

В ходе заседания также планируется рассмотреть вопрос о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия, принять решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.

Кроме того, будет рассматриваться повестка последующих заседаний Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год.

Уделяется внимание и контролю за выполнением прежних решений Высшего Госсовета. Круг вопросов здесь весьма обширен: от координации действий во внешней политике, обороны до единой промышленной политики, вопросов собственности Союзного государства и Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года.

Подробности

Повестку заседания Высшего Госсовета "СОЮЗу" прокомментировал советник Государственного секретаря Союзного государства Борис Костенко:

"Заседание Высшего Госсовета - это политическое одобрение тех проектов и программ, которые запланированы и уже реализуются, а также подведение итогов года и, наверное, главное политическое событие для Союзного государства. В плане на этот год многие мероприятия уже выполнены.

Особенно стоит подчеркнуть направленность на человека тех проектов и программ, которые обсуждаются в Союзном государстве. На заседании ВГС будет окончательно утвержден проект по организации трансграничных пригородных пассажирских перевозок между Россией и Беларусью.

Также обсуждаются и оборонные, и научно-технические программы и проекты, например, программа "Союз - Биомембраны". Есть много вопросов, согласуемых по линии министерства иностранных дел, например на площадке ООН.

Важно также отметить, что именно на заседании ВГС принимается политическое решение по успешности, срокам и качеству выполнения программ Союзного государства.

Если говорить о макроэкономическом уровне, то сейчас разрабатывается экономическая стратегия Союзного государства. Будет утвержден проект о создании Комитета Союзного государства по стандартизации и качеству. Единые стандарты, вернее их отсутствие - это серьезный барьер для развития нашего общего союзного рынка. А его насыщение - также одна из задач Союзного государства".