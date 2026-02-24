Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 февраля проведут в Москве заседание Высшего госсовета Союзного государства двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках заседания будет рассмотрен ход совместной работы, которая проводится в рамках документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

19 февраля Путин и Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего заседания.

16 февраля Лукашенко сообщил, что заседание Высшего государственного совета СГ пройдет 26 февраля. Белорусский лидер отметил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

8 февраля посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия и Белоруссия готовы жестко и решительно ответить в случае агрессивных действий со стороны европейских стран в отношении Союзного государства.