Полянский рассказал, сколько страны НАТО потратили на помощь Украине

Западные страны передали Украине прямой военной помощи на 126 млрд евро с начала военной фазы конфликта, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как заявил Полянский в ходе круглого стола в венском Хофбурге, посвящённого поиску решений по урегулированию украинского кризиса, западные страны оказали Украине прямую военную помощь на сумму 126 млрд евро с начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

«Не секрет, что против России руками украинцев воюет вся военно-промышленная машина стран НАТО. С начала военной фазы они уже потратили 126 млрд евро на прямую военную помощь Киеву», – отметил Полянский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи.

Страны НАТО усилили давление на союзников, требуя передавать больше американского оружия Киеву.

Германия выделила 500 млн долларов для закупки американского вооружения для Украины.