Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на сообщения СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерные технологии. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, такая информация радикально меняет ситуацию. Как уточнил он, «не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране».

Медведев предупредил, что в случае необходимости удары могут быть нанесены и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Медведев назвал это симметричным ответом, на который Российская Федерация имеет полное право.

В Госдуме призвали расследовать планы передачи ядерного оружия Украине

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило о готовности Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. По данным ведомства, Лондон и Париж не готовы мириться с поражением Киева и считают, что обладание атомной или «грязной» бомбой позволит Украине претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий. В СВР также отметили, что Германия благоразумно отказалась от участия в этих опасных замыслах.