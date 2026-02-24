Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, заявил, что Россия отреагирует соответствующим образом на эту угрозу.

«Скажу очевидную и жёсткую вещь. Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию. И дело тут не в разрушении ДНЯО и ещё чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране», — цитирует его Telegram-канал RT.

Медведев подчеркнул, что Россия ответит соответствующим образом на эту угрозу.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое — в том числе нестратегическое ядерное — оружие по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», — сказал он.

Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

В Госдуме призвали расследовать планы передачи ядерного оружия Украине

На информацию уже отреагировали в Кремле и Совфеде.