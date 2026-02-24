В Кремле высказались о мерах в отношении Telegram

Российские органы власти предпринимают действия в отношении мессенджера Telegram, которые они считают необходимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию «Российской газеты» о расследовании в отношении Павла Дурова.

По словам Пескова, в мессенджере фиксируется большое количество контента, потенциально опасного для страны. При этом администрация платформы не сотрудничает с российскими властями.

Ранее в материале «Российской газеты» со ссылкой на данные ФСБ сообщалось, что действия создателя Telegram расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Песков подтвердил, что на основе выявленных фактов соответствующие органы принимают необходимые меры.

18 февраля пользователи из России и Белоруссии столкнулись с техническими проблемами в работе Telegram. Согласно данным сервиса Detector404, который отслеживает сбои в работе сервисов, за один только час поступило более 1,9 тысяч жалоб на неполадки, а за сутки их количество превысило 2,5 тысячи. Больше всего обращений поступило от жителей Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.