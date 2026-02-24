Россия будет идти дальше в спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что прошедшие четыре года СВО были важными в истории России.

«Страна будет идти дальше. Конечно же, эти четыре года всегда останутся в памяти людей», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь также заявил, что полностью цели специальной военной операции пока не достигнуты, из-за чего она будет продолжаться. Главная ее цель — достижение безопасности людей, которые проживали на востоке Украины и находились в смертельной опасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель СВО — защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства подчеркивал, что спецоперация стала вынужденной мерой и России не оставили шансов поступить иначе.