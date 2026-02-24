В Госдуме призвали расследовать планы передачи ядерного оружия Украине

Парламентам Франции и Великобритании предложат провести официальное расследование информации о возможной передаче Украине ядерного вооружения.

С соответствующей инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как передаёт агентство ТАСС, политик предложил оперативно разработать текст обращения к зарубежным законодателям.

Согласно задумке, российская сторона призовёт европейских коллег организовать тщательное парламентское расследование. Поводом для этого шага послужили появившиеся данные о возможных планах Лондона и Парижа направить киевскому режиму ядерный арсенал.

Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

На данную информацию уже отреагировали в Кремле и Совфеде.