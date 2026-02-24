В России оценили перспективы участия Китая в новом ядерном соглашении взамен ДСНВ

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о перспективах участия Китая в новом ядерном соглашении, призванном заменить истекший Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее информагентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском Госдепартаменте сообщило, что США ведут переговоры с Россией и Китаем по новому ядерному соглашению. Отмечалось, что американская делегация встретилась с представителями России 23 февраля на полях Конференции ООН по разоружению, и проведет переговоры с делегацией Китая сегодня.

На нынешнем этапе Китай не считает разумным ввести переговоры о заключении подобного соглашения, и это понятно, ведь в настоящее время он всерьез занимается ядерным перевооружением. Если сейчас кто-то и увеличивает количество ракет с ядерными боеголовками, то это Пекин. Вместе тем нужно отметить, что сейчас ядерный арсенал Китая не находится на том же уровне, что ядерный арсенал США или России. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

В 2024 году Китай представил проект международного Договора о неприменении ядерного оружия первыми, напомнил эксперт.

«Пекин рассматривает ядерное оружие как оружие сдерживания. В прошлом году на военном параде в Пекине были представлены все компоненты китайской ядерной триады - наземный, морской и воздушный. Кроме того, в стране размещаются новые ракеты. Но власти Китая, как и власти Индии, утверждают, что ни при каких обстоятельствах не станут применять ядерное оружие первыми. Они указывают, что для обеспечения национальной безопасности им необходим минимальный уровень ядерного потенциала, чтобы противостоять ядерным угрозам. Однако вопрос о том, какой уровень является минимальным, все еще открыт, так как Пекин не раскрывает информацию о ядерных арсеналах», - сказал политолог.

В обозримой перспективе Китай будет стремиться нарастить свой ядерный потенциал до уровня США и России, считает эксперт.

«Согласно подсчетам независимых экспертов, в настоящее время у Китая порядка 600 ядерных боеголовок, что не сравнимо с тем количеством ядерных боеголовок, которые есть у России и США. При нынешних темпах перевооружения к 2030 году у Китая будет порядка 1 тыс. боеголовок. То есть страна стремится к ядерному паритету. В связи с этим, полагаю, сейчас Пекин не будет связываться ни с какими переговорами. Вместе с тем он не будет возражать против того, чтобы Россия и США согласовали договор по ядерным вооружениям. В Пекине хотят, чтобы Вашингтон и Москва договорились между собой, – без его участия», - заявил специалист.

Ранее Кремль отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях в Китае.