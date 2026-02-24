В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), в то же время сохраняя открытость к урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Полностью, да, цели [СВО] еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается. Одновременно Россия сохраняет свою открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами, работа в этом направлении также продолжается», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине хорошо ясна и последовательна. Он добавил, что в данный момент все зависит от действий Киева.