В Кремле заявили, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что интересы России в ходе спецоперации "в любом случае будут обеспечены".

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают четыре года спецоперации, Песков отметил, что Россия спустя четыре года сохраняет открытость для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем.

"Работа продолжается, но в любом случае интересы России будут обеспечены", - добавил пресс-секретарь российского президента.

18 февраля газета The New York Times со ссылкой на западную разведку и военное сообщество писала, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине, и Россия готова потратить от 18 месяцев до двух лет на полное вытеснение ВСУ с территории Донбасса. Президент России убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется от 18 месяцев до двух лет, действия ВС РФ в рамках СВО "обеспечивают ему все больше рычагов влияния".

В России неоднократно заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при условии соблюдения законных требований Москвы в том числе по гарантиям безопасности. В частности, глава государства Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров на разных площадках подчеркивали, что для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины.