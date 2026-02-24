Берлин не поддержал инициативу по оснащению Киева оружием массового поражения, посчитав ее опасной авантюрой. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, Лондон и Париж, напротив, активно прорабатывают планы скрытой передачи Украине компонентов, оборудования и технологий для создания атомной или «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается использование французской малогабаритной боеголовки TN75, устанавливаемой на баллистические ракеты подводных лодок.

В СВР подчеркнули, что правящие круги Великобритании и Франции не готовы смириться с неизбежным поражением Украины и ищут способы переломить ход событий с помощью «вундерваффе». Берлин же благоразумно отказался от участия в этой опасной затее.

Тема ядерных амбиций Киева вызывает тревогу в Москве с 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что заявления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о претензиях на обладание ядерным оружием создавали реальные риски для безопасности России и подрывали мировую стратегическую стабильность.