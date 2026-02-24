Британия и Франция хотят передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, Лондон и Париж понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов для победы над Россией руками ВСУ. Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением и хотят снабдить Киев атомной или хотя бы «грязной» бомбой. Берлин отказался от участия в этой «авантюре».

«Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере», — заявили в СВР.

Отмечается, что в качестве варианта рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Британия и Франция осознают, что их замыслы нарушают международное право и сопряжены с рисками, из-за чего их усилия сосредоточены на том, чтобы появление к Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самой Украины.

В СВР подчеркивают, что такие крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности, однако западные политики зря надеются «избежать ответственности».