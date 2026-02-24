Совфед предупредил о последствиях попытки поставить Украине ядерное оружие из Европы

Попытка Великобритании и Франции поставить Украине ядерное оружие приведет к резкой эскалации конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совфеда России, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее о работе Парижа и Лондона над предоставлением Киеву ядерной бомбы заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В Совфеде подчеркнули, что в связи с полученной информацией, в ООН, МАГАТЭ, а также в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия направлено обращение. Сенаторы также призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции начать парламентские расследования.

В верхней палате российского парламента предупредили, что реализация плана поставок Украине ядерного вооружения создаст прямые угрозы безопасности не только для России, но и для всей Европы.