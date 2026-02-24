Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался об информации СВР, что Париже и Лондон планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.

«Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения. В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — отметил он.

Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

В разведке добавили, что Германия пока что отказалась участвовать в плане по предоставлению Киеву ядерного оружия.