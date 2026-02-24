Президент Украины Владимир Зеленский "на максимальных скоростях" пытается "подорвать" мирный процесс, продлить конфликт, "втянуть" в него блок НАТО и развязать Третью мировую войну. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат российской Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал недавнее интервью Зеленского BBC ("Би-би-си"), в котором украинский лидер заявил, что Киев якобы "в любом случае" сможет вернуть утраченные территории, а также призвал НАТО рассматривать "Орешник" как "легитимную цель". Кроме того, Зеленский сказал, что Киев сможет подписать мирное соглашение только после утвержденных Конгрессом США гарантий безопасности Украине.

Слуцкий подчеркнул, что фактическое выдвижение ультиматума США со стороны Зеленского показывает, что украинский президент "окончательно потерял остатки адекватности" и пытается сорвать переговорный процесс.

"Зеленский на максимальных скоростях пытается подорвать переговорный процесс, затянуть конфликт и втянуть в него Североатлантический блок. И тем самым ради собственных амбиций узурпатора развязать Третью мировую. Потому что, если вдруг Альянс решит наметить "легитимную цель" на российские вооруженные объекты, моментально включаются военная и ядерные доктрины РФ со всеми вытекающими последствиями", — написал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что недоговороспособность Киева является "секретом полишинеля", и своими словами Зеленский издевается "над теми, кто прикладывает реальные усилия для прекращения украинского конфликта".

"Обнаглевший укрофюрер прямым текстом говорит, что мир ему не нужен, обрекая тем самым украинцев на новые жертвы, Украину – на полную утрату государственности. Не за столом переговоров, так на поле боя – Россия добьется освобождения русских территорий и защитит Русский мир от украинского неонацизма", – отметил Слуцкий.

В недавнем интервью Financial Times Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся "в начале конца" конфликта. Также он подчеркнул, что пауза в военных действиях без четких гарантий безопасности несет большие риски для Украины.

Также глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) 23 февраля рассказал, что 26-27 февраля может состояться новый раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Он подтвердил, что Москва на переговорах добивается передачи всего Донбасса под контроль РФ.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 17–18 февраля в Женеве. После него Зеленский также заявил, что США и Россия требуют полного вывода ВСУ с территории Донбасса для завершения конфликта.