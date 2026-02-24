Стало известно, где именно Медведев провел совещание с военными в Екатеринбурге

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 20 февраля во время визита в Свердловскую область посетил Еланский гарнизон, где встретился с бойцами, готовящимися к отправке на передовую. Военнослужащие прошли обучение по программе операторов беспилотных систем и в ближайшее время станут «глазами армии» на фронте.

Об этом в своем telegram-канале рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога.

«В Еланском гарнизоне Свердловской области вместе с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым пообщались с бойцами, которые со дня на день отправятся на передовую специальной военной операции. Они отучились на операторов беспилотных систем и будут глазами нашей армии на фронте», — рассказал Жога.

Программа подготовки операторов БПЛА реализуется на территории Уральского федерального округа с июля 2023 года как совместный проект полпредства и командования войск Центрального военного округа. За это время почти 1,3 тысячи бойцов получили востребованные навыки по применению, сборке и ремонту беспилотных систем. Учебные полеты курсанты осуществляют в том числе на дронах «Упырь», которые производят в Свердловской области. О том, что в Елани начали готовить операторов БПЛА, URA.RU первым сообщило в конце 2023 года. Репортаж из гарнизона, в материале агентства.

Медведев высказался о позиции России на переговорах по Украине

«Упырь» — FPV-дрон, разработанный уральскими инженерами под руководством Владимира Ткачука. Аппарат уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Весной 2024 года именно «Упырем» бойцы ЦВО уничтожали натовские танки Abrams. Сейчас на предприятии «Уралдронзавод» идет создание тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовиков. Ранее беспилотник презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в репортаже URA.RU.