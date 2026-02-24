Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале высказалась о публикациях британских СМИ, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Поводом стала заметка газеты The Times, в которой говорится об исчезновении журналов полетов Королевских ВВС. По данным издания, документы, которые могли иметь значение для отслеживания перемещений частного самолета Эпштейна, были удалены спустя три месяца, что создало пробелы в расследовании возможной переправки жертв в Великобританию.

Захарова назвала условие прочного мира на Украине

Захарова предположила, что обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит могли использоваться для формирования отвлекающей версии. По ее мнению, на фоне обсуждений вокруг Эпштейна подобная риторика позволяла создать так называемый «запасной след».

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве.

30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу. Общий объем обнародованных документов превысил 3,5 млн файлов.

Читайте также: В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму