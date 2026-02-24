Сюрприз на 23 февраля: Путин выдвинул США жесткий ультиматум

Несколько дней назад истек срок действия договора СНВ-3, который ограничивал количество развернутых стратегических боеголовок в арсеналах России и США. Как отметили индийские журналисты, американская администрация отказывается его продлевать, и на фоне происходящего Путин выдвинул Соединенным Штатам ультиматум.

© kremlin.ru

«Ультиматум Путина <…> В поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин заявил, что наращивание ядерных сил страны является абсолютным приоритетом», – пишут авторы индийского издания.

В своем выступлении глава Российской Федерации выразил уверенность в продолжении усилий по модернизации армии и флота. Он подчеркнул, что все компоненты вооруженных сил будут совершенствоваться, повышая их боеспособность, оперативность и адаптивность к различным, в том числе и экстремальным, условиям. Особый акцент будет сделан на развитии ядерной триады, что является абсолютным приоритетом. Это заявление прозвучало как своего рода ультиматум на фоне того, что Россия и США, являющиеся крупнейшими ядерными государствами, впервые с 1970-х годов оказались вне рамок каких-либо соглашений по контролю над вооружениями.

Эксперты из Индии отмечают, что, несмотря на заверения России в ответственном подходе и соблюдении ограничений при аналогичных действиях Пентагона, намерение Владимира Путина укрепить ядерную триаду может свидетельствовать о потенциальном росте напряженности.

Следует напомнить, что в сентябре прошлого года российский лидер предложил заключить соглашение о взаимном соблюдении ряда положений договора СНВ-3. США поддержали эту инициативу, но позже изменили свою позицию, заявив, что любое новое соглашение должно предусматривать полноправное участие КНР. Пекин, однако, отказался от переговоров, сославшись на существенную разницу в размерах ядерных арсеналов. В результате процесс продления договора зашел в тупик, что, по всей видимости, и побудило Владимира Путина объявить об укреплении ядерной триады, пишет АБН24.

Напомним, Владимир Путин поздравил россиян с 23 Февраля и наградил героев СВО в Кремле.